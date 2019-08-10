وداعا لفواتير الكهرباء المرتفعة.. CIB يقدم لعملائه الألواح الشمسية بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه وتقسيط على 5 سنوات

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يقدم بنك CIB لعملائه خدمة قرض الطاقة الشمسية لتمويل تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنزل بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه وبسعر عائد تنافسي ومرونة في السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية.وفي ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، يتطلع المزيد من السكان في مصر إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في حياتهم اليومية، ويعتبر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هو الحل الأمثل نظرًا لموقع مصر المتميز بسطوع الشمس فترات طويلة على مدار العام، وكذلك الأراضي الشاسعة التي تسمح بإقامة مشروعات الطاقة الشمسية، وسوف يساهم استخدام ألواح الطاقة الشمسية في توفير فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.تتطلع جميع الهيئات والمؤسسات في مصر سواء الحكومية أو المؤسسات الكبيرة أو الشركات الصغيرة إلى الاستثمار في مصادر توليد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، ويسر البنك التجاري الدولي أن يساهم في توفير حلول الطاقة الشمسية بأفضل الخيارات التمويلية بالتعاون مع أبرز المؤسسات المرموقة المتخصصة في ذلك المجال.مميزات القرض:قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيهالقرض يغطى حتى 100% من تكلفة ألواح الطاقة الشمسيةخصم 50% على المصاريف الإداريةسعر عائد تنافسيمرونة في السداد على فترات تصل إلى 5 سنواتللتقديم على قرض من CIB اضغط على الرابط التالى :https://www.cibeg.com/arabic/Personal/Loans/Pages/LoanForm.aspxللاطلاع على المزيد من المعلومات حول مميزات قرض الطاقة الشمسية يرجى التواصل عبر إحدى الوسائل التالية:- الاتصال بخدمة العملاء على رقم 19666