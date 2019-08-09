جامعة الأزهر تنظم مؤتمرا دوليا عن جهود العلماء غير العرب في خدمة اللغة

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، عن عقد المؤتمر العلمي الدولي الرابع تحت عنوان ( جهود العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية ) وذلك في الفترة من 15 – 16 مارس 2020.



وأوضحت الكلية أن أهداف المؤتمر، إبراز دور العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية، وتجلية الحقائق ورد الشبهات حول دور العلماء غير العرب في إثراء علوم العربية، وكشف عوامل نبوغ العلماء غير العرب في علوم العربية ، وإبراز دوافع اهتمامهم بتلك العلوم، وإبراز جهود العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية في العصر الحديث (التأليف، التدريس، النشر والتحقيق، مناهج البحث اللغوي) .



وكشفت الكلية عن المحاور الرئيسة للمؤتمر، المحور الأول ـ جهود العلماء غير العرب في تأسيس علوم العربية، المحور الثاني ـ جهود العلماء غير العرب في تجديد علوم العربية، المحور الثالث ـ عوامل نبوغ العلماء غير العرب في علوم العربية، المحور الرابع ـ دوافع اهتمام العلماء غير العرب بعلوم العربية وآدابها، المحور الخامس ـ حقائق وشبهات حول دور العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية، المحور السادس ـ جهود العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية في العصر الحديث.



أما المحاور الفرعية للمؤتمر كالآتي: جهود العلماء غير العرب في الدراسات النحوية والصرفية تأسيسًا وتجديدًا، و جهود العلماء غير العرب في الدراسات الأدبية والنقدية، واهتمام العلماء غير العرب بالكتابة الأدبية، وجهود العلماء غير العرب حول إعجاز القرآن والدراسات البلاغية قديمًا وحديثًا، وجهود العلماء غير العرب في الدراسات الصوتية والمعجمات والموسوعات اللغوية قديمًا وحديثًا، وجهود العلماء غير العرب في فقه اللغة واللهجات ومصنفات غريب القرآن والحديث النبوي، وجهود العلماء غير العرب في علم التاريخ والحضارة العربية، وجهود العلماء غير العرب في جمع المخطوطات العربية وتحقيقها ونشرها، ودور العلماء غير العرب في ترجمة المؤلفات العربية إلى لغات أخرى، وفي تعريب العلوم، وجهود العلماء غير العرب في العصر الحديث(النسخ ، الطباعة، والوراقة، الدوريات العلمية العربية...)، وإسهامات العلماء غير العرب في مناهج البحث اللغوي، والدراسات اللغوية الحديثة، وجهود العلماء غير العرب في تدريس العربية للناطقين بغيرها.



كما تضمنت المحاور الفرعية، جهود المنصفين من المستشرقين في إنصاف العربية وعلومها وعلمائها.، والتحقيق في كلمة ابن خلدون عن دور علماء العجم وكونهم حملة العلم دون العرب ن والتحقيق في مقولة السبكي والسيوطي حول "بلاغة العرب وبلاغة العجم"، ومدى تأثر العلماء الأوائل من غير العرب بالثقافات الأخرى، وأثره في علوم العربية بين الفضيلة والنقيصة أو المدح والقدح، وفروع من علوم العربية أسسها العلماء العرب وطورَّها العلماء غير العرب (علم إعجاز القرآن نموذجًا).