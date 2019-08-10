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تعليم

وظائف خالية فى جامعة بنها.. تعرف عليها

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:00 ص
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها عن فتح باب التقدم لتعيين مديرا لمركز الطبع والنشر والتوزيع.

وقالت الجامعة انه يشترط ان يكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها وله خطة لتطوير المركز وتنمية موارده على ان تقدم الطلبات مرفقا بها السيرة الذاتية والخبرات السابقة وخطة التطوير من خلال الرابط التالي :https://forms.gle/6SBjgfXc8xXQ1osv6 في موعد غايته إسبوعين من تاريخ الإعلان.

كما أعلنت الجامعة ايضا فتح باب التقدم لتعيين مديرا لمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية ويشترط ان يكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها وله خطة لتطوير المركز وتنمية موارده، على ان تقدم الطلبات مرفقا بها السيرة الذاتية والخبرات السابقة وخطة التطوير من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/YC3TVd4UcniwJYuU8 في موعد غايته إسبوعين من تاريخ الإعلان

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