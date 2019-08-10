فتح باب التقديم في مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج.. 18 أغسطس

أعلنت مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج عن بدء قبول عدد 15 طالب للعام الدراسي 2019/2020 .



ويشترط للتقديم في المدرسة ، أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية عام 2019 من مدارس القليوبية، وألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، وألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2019 عن 18 عاما والافضلية تكون للأصغر سنا ، وأن يكون مصري الجنسية .



كما يشترط اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي ولمقابلة الشخصية التي ستجرى بمقر الشركة، وفي حالة اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية لا يعد قبوله بالمدرسة نهائيا إلا بعد تقديم أصل المستندات المطلوبة مع كتابة اقرار من ولي الامر بأنه غير مقيد بمدرسة أخرى.



أما عن المستندات المطلوبة فتتمثل في ملف يحتوي على : صورة إستمارة النجاح بالشهادة الاعدادية للعام 2018/2019، وصورة شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وعدد 4 صور شخصية للطالب ، واستيفاء نموذج طلب التقديم المعد لذلك بمقر المدرسة بشركة المقاولون العرب.



ومن المقرر أن يبدأ قبول الطلبات اعتبارا من الأحد الموافق 18 أغسطس وحتى الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ، بمقر شركة المقاولون العرب.