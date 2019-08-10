بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

بدأت الهيئة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، في مراسم فك أركان كسوة مذهبات الكعبة المشرفة، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم ووضع الجديد بعد صلاة فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة -وقفة عرفات-.



ويجري فك المذهبات بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع، والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وعدد 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية".



وتنفذ مراسم تغيير كسوة الكعبة باستخدام آليات رافعة حديثة تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة و(سقالات) من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل ومباشرة المهام المطلوبة بتعاون الجهات المعنية والفنية بالرئاسة.​



وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، لافتًا إلى أن تسليم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسد هذا الاهتمام العظيم ويؤكد حرص الدولة على توفير كافة إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.



وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين دائمًا ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة إنما هو نهج يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام.



وبحسب تقرير لقناة الغد الإخبارية، فإن التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة تبلغ 24 مليون ريال سعودي، أى ما يعادل نصف مليار جنيه مصرى، وكسوة الكعبة التي تحتاج 675 كجم من الحرير الخام باللونين الأسود والأخضر، و220 كجم من خيوط الفضة الخالصة والمطلية بالذهب لنقش الآيات القرآنية.

