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فن

الإعلامية سهير شلبى فى حفل النجمة جينيفر لوبيز

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:00 ص
سهير شلبى
سهير شلبى
نبيل العدوى - عدسة / محمد صبحى
حرصت الإعلامية الكبيرة سهير شلبى على حضور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى فى مدينة العلمين الجديدة.

وأشعلت جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. 

تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار. 

حضر الحفل عدد من نجوم الفن ومنهم أحمد حلمى، منى زكى، إيمان العاصى، حسين فهمى، ومصطفى مفهمى، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة وغيرهم.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.
الإعلامية سهير شلبى فى حفل النجمة جينيفر لوبيز

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