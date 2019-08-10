ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

حضرت الممثلة ريم مصطفى حفلة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والذي أقيم بالساحل الشمالى مساء أمس الجمعة.أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.وشاركت ريم مصطفى مؤخرا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.وقدم فيلم نقطة تلاقى بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، وحتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.