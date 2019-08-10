ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:04 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
نبيل العدوى
حضرت الممثلة ريم مصطفى حفلة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والذي أقيم بالساحل الشمالى مساء أمس الجمعة.

أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.


وشاركت ريم مصطفى مؤخرا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وقدم فيلم نقطة تلاقى بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، وحتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

View this post on Instagram

#Jlo #Itsmypartytour #Egypt

A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منصة Watch it تتيح عرض فيلم نقطة تلاقى لـ ريم مصطفى

ريم مصطفى في أحدث ظهور لها على تويتر

بدون مكياج.. ريم مصطفى تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

قبل حفلها في مصر.. جينيفر لوبيز تتألق في موسكو.. فيديو

اليوم.. أولى حفلات جينفر لوبيز فى مصر

بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. الداخلية تعلن الاستنفار لتأمين احتفالات عيد الأضحى .. طالب يعتدي جنسيا على آخر وينشر الفيديوهات على فيسبوك

تفاصيل اتصال ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وايتول دو كونجو في الكونفدرالية

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

موجز البلد| أول ظهور للملك أحمد فؤاد منذ 9 سنوات.. طقس الغد حار.. وموعد صلاة عيد الأضحى

في يوم التروية.. احمد سعد بـ القفطان الأبيض أمام الكعبة: كل سنة وأنتم طيبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي