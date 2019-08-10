وقفة عرفة وحجاج قطر أبرز اهتمامات صحف السعودية

تصدرت وقفة عرفة اهتمامات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، السبت؛ حيث أبرزت صحيفة الرياض إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة في موسم الحج لهذا العام.





وقالت الصحيفة: إن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس بلغ ( 2.096.023 ) حاجًا . وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة.





وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى إشراف وزارة التجارة والاستثمار على دخول أكثر من 327 مليون من المواد التموينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الثمانية أيام الماضية، مع توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ووصولهم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.





ووقفت الوزارة منذ الأول وحتى الثامن من ذي الحجة على دخول أكثر من (225) مليون عبوة مياه معبأة، و(67) مليون رغيف خبز ومعجنات، و(28) مليون عبوة مرطبات وعصائر وحليب وألبان، و(5.5) مليون وجبة غذائية جاهزة، و(1.8 مليون قالب ثلج).





وأشارت إلى أن مراقبي وزارة التجارة والاستثمار يشرفون على دخول سيارات الإمداد التمويني المتمثلة في الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية، والمركبات المتجولة في المشاعر المقدسة، ويقومون بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع التموينية، ومراقبة المتاجر ومنافذ البيع والعربات المتجولة للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة فيها ومطابقتها للمواصفات. ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.





أما صحيفة عكاظ، فقد أبرزت تحذيرات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من استهداف الإسلام من خلال معقله الأول المملكة لأنها رأس العالم الإسلامي والقائمة على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسةً التي تحكم شريعة الإسلام، مشيرا إلى أن الهجمة الشرسة التي تشن ضد السعودية من أعداء الإسلام والعرب من عدة جهات تنطلق من منطلقات كثيرة أهمها العقدي الذي يجمعنا، فهم لا يريدون أن يقوم الإسلام وفق الكتاب والسنة، بل يريدون إسلاما لهم وهم الذين يفصلونه وينتجونه على مبتغاهم.





وقال آل الشيخ خلال لقاء نخبة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من مختلف دول العالم إن المنظمات الإرهابية تحاول أن تستغل المسلمين والسفهاء منهم لتنفيذ أجندات لتدمير وتقسيم بلاد المسلمين، وهذه المنظمات كلها مع الأسف تخرج تحت عباءة المسلمين، وجميع هذه المنظمات والجماعات تتاجر بالدين، وجعلت للوصول إلى أهداف دنيوية وسياسية. ً





وفي سؤال عن العملية الإرهابية التي وقعت في مصر أخيرا، أكد أنه أمر محزن، أن من قام بهذا العمل الآثم شر من وطئ الحجر في هذا الزمان وهم الإخوان المسلمون، وهم دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير، وأنهم خلف كل جريمة في بلاد العالم الإسلامي، فقد لبسوا رداء الإسلام وهم أبعد الناس عنه مبدأً وعقيدة وأخلاقا. مبينا أن المملكة عانت كثيرا ً من الإرهاب وقسوته، مشيرا إلى أن النيل من هذه البلاد نيل من الإسلام.





وألقت صحيفة الجزيرة الضوء على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.





أما صحيفة الشرق الأوسط، فقد ألقت الضور على وقفة عرفة، مشيرة إلى أنه يقف اليوم على صعيد عرفات الطاهر أكثر من مليوني حاج قدموا من كافة أنحاء العالم، ومن داخل السعودية لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة والطمأنينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى المبارك.





وقالت إن القيادة السعودية تتابع عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. حيث أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحافي عقده في منى، أن المبالغ التي تصرفها بلاده على مشاريع موسم الحج تتجاوز المليارات.





ومن مكة المكرمة، أعلن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى، بينما أكد اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه لم تسجل أي أمور قد تسيء للحج. وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية، الحجاج من جعل الموسم منبرًا لتحقيق غايات غير شرعية، وأهداف سياسية، ونعرات قومية، وتعصبات مذهبية.



