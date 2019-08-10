تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن.. الوزارة تخطر التعليم العالي بزيادة درجاتهم لتحديد التنسيق على أساس المجموع الجديد.. وأعداد المتظلمين تتعدى الـ 117 ألف طالب

خالد عبد الحكم:

بمجرد ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطاره بهذا التعديل

ارتفاع المجاميع وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات سبب ارتفاع عدد تظلمات الثانوية العامة 2019

أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن تظلمات الثانوية العامة 2019 ساعدت في رفع درجات 13111 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية حتى الآن.وقال خالد عبد الحكم، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إنه بمجرد ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته بالزيادة ، يتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.وأضاف مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أنه يتم رد رسوم التظلمات للطالب، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب والطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.ونوه خالد عبد الحكم بأن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2019، التي تقدم بها الطلاب حتى الآن وصل لأكثر من 117 ألف تظلم، مشيرًا إلى أن أكثر مادة عليها إقبال في مسألة تقديم التظلمات، هي مادة اللغة العربية.وأشار إلى أن ارتفاع عدد تظلمات الثانوية العامة 2019، سببه ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب تظلمات الثانوية العامة 2019 يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، ومن المقرر أن يستمر باب التظلمات مفتوحا لمدة ثلاثين يومًا من هذا التاريخ.وأكد خالد عبد الحكم أن الوزارة كانت حريصة هذا العام على أن تقوم برفع نماذج الأسئلة والإجابة بكل مادة من مواد امتحان الدور الأول على موقع الوزارة وإتاحتها للطلاب للاطلاع عليها مع بدء مواعيد التظلم لمساعدتهم في اكتشاف حقهم أثناء إعادة الاطلاع على صورة كراسة الإجابة المتظلم منها.أما عن ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2019 فتتمثل في؛ سداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه، وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.ويتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة، وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب/الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.