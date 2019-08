تخلص من المتطفلين.. 3 طرق لاختيار من يمكنه رؤية قصصك على إنستجرام

تعد ميزة قصص إنستجرام طريقة سهلة لمشاركة لحظات عابرة من حياتك دون تخليدها في صفحتك الشخصية، ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في حماية تلك اللحظات سريعة الزوال من بعض المتابعين مثل أفراد الأسرة أو زملائك غير المقربين في العمل أو حتى أصدقائك المتطفلين



وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ذا نيكست ويب" التقني 3 طرق بسيطة لاختيار من يمكنه رؤية قصصك على إنستجرام:



1. مباشرة من قائمة القصص



أسرع طريقة لاختيار من يمكنه رؤية قصصك على إنستجرام هي مباشرة من قائمة القصص، حيث أطلق "إنستجرام" هذه الميزة لأول مرة قبل عامين.



- وبمجرد نشر قصة عبر حسابك الشخصي، انقر فوق خيار "المزيد" More

- اختر "إعدادات القصة"Story Settings.

- في قائمة "إعدادات المجموعة" Story Settings، سترى شريحة "إخفاء المجموعة النصية" Hide Story from

- إذا لم تكن قد استخدمت هذا الإعداد من قبل، فسيظهر لك "0 شخص" (يعتمد العدد على عدد الأشخاص الذين قمت بإخفاء قصصك منهم)، قم بالنقر على "0 أشخاص".



سيأخذك هذا الخيار إلى قائمة المتابعين بالإضافة إلى حقل بحث حيث يمكنك تصفيتهم حسب اسم المستخدم الخاص بهم



- حدد الأشخاص الذين تريد إخفاء قصتك عنهم وانقر فوق علامة "صح" Tick في الزاوية العلوية اليمنى



ملحوظة: بمجرد إخفاء قصة من مستخدم معين، ستظل قصصك التالية غير مرئية لهم حتى تقوم بتحديث إعدادات القصة.



2. إخفاء القصص من "الملفات الشخصية" بروفايلات معينة



في حين أن الطريقة السابقة تعمل بشكل جيد، إلا أنها تعمل فقط مع الأشخاص الذين يتابعونك بالفعل، هذا لا يزال يترك قصصك مفتوحة للأشخاص العشوائية التي تمر بالبروفايل الخاص بك.



ولحسن الحظ، يتيح لك "إنستجرام" أيضًا إخفاء القصص من الملفات الشخصية التي لا تتابعك.



- توجه إلى الملف الشخصي للشخص الذي تريد إخفاء قصصك عنه.

- انقر فوق الثلاث خطوط الأفقية الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

- انقر على خيار "إخفاء قصتك" Hide Your Story من هذا الحساب.

- أكد رغبتك في القيام بذلك عن طريق النقر فوق "إخفاء"Hide.



3. اعرض قصصك فقط على مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين



هناك طريقة أخرى لإخفاء قصصك عن أشخاص محددين: من خلال إنشاء قائمة بـ "الأصدقاء المقربين" الذي تثق بهم وتحب مشاركة قصصك معهم.



- انتقل إلى ملفك الشخصي واضغط على الثلاث خطوط الأفقية الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى

- اختر "الأصدقاء المقربين" Close Friends

يجب أن يفتح هذا قائمة جهات الاتصال المقترحة التي يمكنك إضافتها كـ "أصدقاء مقربين" Close Friends.



- انقر فوق "إضافة" Add لتضمين المستخدمين في تلك القائمة.

- عندما تنتهي من إضافة "المقربين من الأصدقاء"، توجه إلى قصص الإنستجرام واختر صورة تريد نشرها كالمعتاد.

- انشر القصة عن طريق النقر فوق زر"الأصدقاء المقربين" Close Friends.

- وسيؤدي هذا فقط إلى إرسال هذه القصة إلى قائمتك المعتمدة مسبقًا.