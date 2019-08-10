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تعليم

برامج مميزة بمصروفات في كلية العلوم بجامعة طنطا.. تعرف عليها

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:32 م
كلية العلوم
كلية العلوم
قســـم التعليــــــم
أعلنت جامعة طنطا عن البرامج الخاصة المميزة المتاحة في كلية العلوم خلال العام الجامعي 2019/2020.

وتتمثل هذه البرامج في برنامج جيولوجيا البترول والتعدين وعدد سنوات الدراسة فيه 4 سنوات، ويبلغ متوسط المصروفات الدراسية لهذا البرنامج 10 آلاف جنيه للسنة الدراسية.

ويتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي رياضة أو علوم أو ما يعادلها طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

كما يوجد كذلك برنامج التقنية الحيوية الصناعية، ومدة الدراسة به 4 سنوات ويبلغ متوسط المصروفات الدراسية لهذا البرنامج 10 آلاف جنيه للسنة الدراسية.

ويتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي علوم او ما يعادلها طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، والمرشحين للإلتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق أو التحويل من أي من كليات العلوم الأخرى للإلتحاق بالبرنامج.

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