عميد هندسة الإسكندرية يكرم فريق Blue Sharks لفوزه بمسابقة Make it composite 2019

كرم الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، فريق Blue Sharks الممثل لقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن والكلية.





جاء هذا التكريم لحصول هذا الفريق علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى الجامعات والاول علي محافظة الإسكندرية في مسابقة Make it composite 2019 للمواد المركبة.





وكانت هذه المسابقة قد أقيمت في الكلية الفنية العسكرية.



