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تعليم

عميد هندسة الإسكندرية يكرم فريق Blue Sharks لفوزه بمسابقة Make it composite 2019

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:57 م
عميد هندسة الاسكندرية
عميد هندسة الاسكندرية يكرم فريق Blue Sharks
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كرم الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، فريق Blue Sharks الممثل لقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن والكلية.

جاء هذا التكريم لحصول هذا الفريق علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى الجامعات والاول علي محافظة الإسكندرية في مسابقة Make it composite 2019 للمواد المركبة.

وكانت هذه المسابقة قد أقيمت في الكلية الفنية العسكرية.

ويضم فريق Blue Sharks مجموعة من طلبة القسم وهم : الطالب عبد الله اسماعيل، الطالب عبد الرحمن يسري، الطالب عبد الرحمن أحمد، الطالب محمد عبد الرازق، الطالب حسام حسن وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن والمهندس محمود إبراهيم المعيد بالقسم.

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