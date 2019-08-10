تعاني الفتيات قبل زفافهن من ضغوط نفسية وعصبية بسبب الاستعدادات وإتمام مراسم العرس على أكمل وجه، لذا ينصح قبل الزفاف بيوم أو اثنين بذهاب العروس إلى صالون العناية بالبشرة وإجراء الحمام المغربي، فهو سيساعدها في التخلص من كل الضغوط التي تعاني منها.





عاشرًا: يخلص الجسم من الماء الزائد المحتبس به، كل هذا بالإضافة إلى مهمته الأساسية في إزالة الطبقة الميتة من الجلد.





- بعد أن تنتهي من عمل الحمام المغربي قومي بإغلاق مسام البشرة عن طريق الاستحمام بالماء البارد قليلًا.





5- القضاء على الخلايا الناشطة التي تتكون على مدار 15 يوما.





تعد كل الفتيات قبل حفل زفافهن قائمة بكل تحركاتها وما تريد فعله قبل هذا اليوم الموعود، ليحتل الذهاب إلى المغطس ومركز العناية بالبشرة والشعر تلك القائمة، كما تأتي في مقدمة أولوياتها عمل الحمام المغربي، فقد تدرك العروس أن للحمام المغربي أهمية، ولكنها لا تدرك أن هناك العديد من الفوائد للحمام المغربي للعروس، وبناءً على ذلك نستعرض لكِ فوائد الحمام المغربي للعروس.فوائد الحمام المغربي للعروسأولًا: ينشط الدورة الدموية فيمحو عن العروس الإرهاق العضلي وكذلك العصبي.ثانيًا: يجدد من خلايا البشرة الميتة ويعيد إلى بشرتك الحيوية والشباب.ثالثًا: المواظبة على إجرائه من حين لآخر يكافح الشيخوخة.رابعًا: يزيل السموم من الجسم.خامسًا: يعتبر حلا جيدا للقضاء على حب الشباب.سادسًا: يمنحك بشرة متألقة ونضرة يوم الزفاف.سابعًا: يمد البشرة بالفتيامينات والمعادن التي تحتاجها، لما يحتويه من عناصر ومواد في أدواته.ثامنًا: يذهب عنك الشعور بالتوتر والقلق ويزيد من حالة الاسترخاء عند العروس.تاسعًا: يعمل الحمام المغربي على إذابة الشحوم المترسبة فى المفاصل.نصائح تزيد من فوائد الحمام المغربي للعروسإذا اتخذتِ القرار في الذهاب إلى صالون العناية بالبشرة فإليك هذه النصائح:- من الضروري أن تجري الحمام المغربي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الزفاف حتى يستمر معك لليلة الزفاف.- احرصي على اصطحاب الملابس الداخلية وكذلك المنشفة الخاصة بك إلى الـ"سبا".- عليك إجراء عملية إزالة الشعر الزائد قبل الحمام المغربي أو بعده بثلاثة أيام، وتحديدًا صاحبات البشرة الحساسة.- احذري من استخدام العطور أو أي مواد عطرية سواء كريمات أو غيرها، لأن الحمام المغربي يتسبب في التهاب البشرة، بسبب الفرك الكثير للجلد.أضرار الحمام المغربيالحمام المغربي له العديد من الفوائد كما أوضحنا ولكن له بعض الأضرار أيضًا، فمن الضروري ألا تكثري من إجراء الحمام المغربي لأنه يتسبب في1- إرهاق البشرة، ويتسبب في تشققها، وكذلك جفافها.2- فقدان الزيوت الطبيعية التي ينتجها الجسم.3- تهييج البشرة.4- ترهل كثيف بسبب التدليك المبالغ.ممنوعات من الحمام المغربيإذا كنتِ تعانين من الأنيميا والضغط المنخض تجنبي الحمام المغربي، فقد تعمل المياه الساخنة على انخفاض الضغط أكثر، وذلك بسبب اتساع الأوعية الدموية.