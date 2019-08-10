بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من داخل حمام السباحة.



وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية مايوه تيجر مكشوف الصدر، مع العوامة التي تأخذ شكل "الأناناس"، وهو ما نالت عليه تعليقات كثيرة من متابعيها وجمهورها، واصفين إطلالتها بالمثيرة والجريئة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك على شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة.

