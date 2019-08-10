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تعليم

التعليم : سنختار المقبولين بوظائف المدارس اليابانية بنظام النقاط الإلكترونية

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:57 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية اختيار المقبولين في الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية ، ستكون مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية ، حيث سيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح .

وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن فتح باب التقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019 بدءًا من الجمعة 9 أغسطس 2019 ولمدة 15 يومًا عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg/.

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