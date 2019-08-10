ولي عهد أبوظبي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات وجنودها البواسل في ميادين الحق والواجب والإنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعياً الله عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم ازدهاره وأمنه واستقراره. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 10, 2019

هنا محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي المسلمين في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وكتب "محمد بن زايد" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات وجنودها البواسل في ميادين الحق والواجب والإنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعيًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم ازدهاره وأمنه واستقراره".وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.