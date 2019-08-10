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حوادث

تحرير 69 قضية سلاح ناري خلال 24 ساعة

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:21 م
أسلحة
أسلحة
ا ش ا
تمكنت الأجهزة الأمنية ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط ٦٩ قضية سلاح ناري بحوزة ٦٢ متهما؛ وذلك بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٦٢ متهما بحيازتهم أسلحة متنوعة :"طبنجات، وفرد خرطوش، وبنادق آلية ؛ وذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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