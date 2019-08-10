ضبط عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما سلاح ناري بطنطا

تمكنت مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم من ضبط عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما سلاح نارى قبل ترويجهم 12 فرش حشيش بقرية دفرة بدائر مركز طنطا.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونيه النقباء احمد خليل ومينا ناجى وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط كلا من "احمد ع " و "تامرال "عاطلين مسجلين خطر وبحوزتهما 12 فرش حشيش وبندقيه خرطوش و5 طلقات ومبلغ مالى من متحصلات اتجارهم بالمواد المخدرة .



كما تم التحفظ على المضبوطات وتم اقتياد المتهم الى ديوان مركز طنطا .



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

