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حوادث

شاهد.. الداخلية تبدأ في الانتشار بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
محمد صبري - اسلام مقلد
بدأت وزارة الداخلية في رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.

وبدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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