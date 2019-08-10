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أخبار العالم

باكستان تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص كشمير بدعم من الصين

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:44 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
رويترز
قالت باكستان إنها ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم من الصين في تحرك يستهدف إدانة الهند بسبب قرارها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك.

وأضاف قرشي أنه يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا طلبا لدعمهما.

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