وزيرة التنمية المحلية تتابع تطوير المحاور المرورية وكوبري سليمان عزت بالإسكندرية

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المحاور المرورية الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية.

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ ، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعمير .

وشملت الجولة تفقد الكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي، والمعروف باسم "كوبري الفريق أول سليمان عزت"، والذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي، حيث يبلغ إجمالي أطوال الكوبري نحو 2638 مترًا، بمتوسط عرض يصل إلى 11 مترًا.

ويضم المشروع منظومة مرورية متكاملة متعددة المستويات، تشمل مسارات أرضية وعلوية، حيث يتضمن المسار العلوي حركة القادمين من شارع مصطفى كامل باتجاه شارع 45، إلى جانب مسار علوي آخر يربط شارع 45 بالطريق الدولي الساحلي عبر المستوى السفلي من الكوبري، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للقادمين من الطريق الدولي الساحلي ومنطقة المعمورة، بما يضمن توزيع الكثافات المرورية بصورة علمية تحقق أعلى درجات السيولة والانسيابية.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بطول يقارب 5 كم، والتي تشمل تحسين طبقات الرصف، وتطوير منظومة الإشارات المرورية، وتعزيز عناصر السلامة والأمان على الطريق.

الدولة تنفذ خطة ورؤية شاملة لتطوير البنية التحتية

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تنفذ خطة ورؤية شاملة لتطوير البنية التحتية والمحاور والطرق بالمحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير الحركة اليومية للمواطنين، وتقليل الأعباء الناتجة عن التكدسات المرورية ودعم كفاءة الحركة داخل المحافظة وخاصة خلال فترات الصيف والمواسم السياحية .

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات المرورية التي تستهدف تقليل الاختناقات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% بالمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت يمثل نقلة نوعية في خريطة الطرق بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن الكوبري يُعد مدخلًا استراتيجيًا جديدًا لمدينة الإسكندرية، ويساهم بشكل مباشر في إنهاء أزمة الاختناقات المرورية المزمنة عند تقاطع شارع السادات مع شارع مصطفى كامل، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية بداية من طريق الكورنيش وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكوبري بما يحقق النفع العام دون التأثير على الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مواقف عشوائية بالمنطقة المحيطة، حفاظًا على المظهر الحضاري واستدامة كفاءة التشغيل.