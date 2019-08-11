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رياضة

برشلونة يسحق نابولي برباعية نظيفة.. وديا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:35 ص
برشلونة - نابولي
برشلونة - نابولي
عمرو ابوبكر
تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه نابولي الإيطالي، بـ 4 أهداف دون رد في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على الرغم من استحواذ برشلونة الذي دام طوال الـ 45 دقيقة.

الشوط الثاني ..

استطاع لويس سواريز في الدقيقة 48 من تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا قبل أن يحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة عاد سواريز من جديد لهز شباك نابولي بالهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، أما الهدف الرابع والأخير لبرشلونة، سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 63.

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