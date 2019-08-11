ضبط عقاقير مدرجة في جداول المخدرات مهربة من فرنسا مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية الأقراص والامبولات المخدرة بحوزته راكب لدي إنهاء إجراءات وصوله قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه مصطفي محمود النجار، مأمور الجمرك، في أحد المسافرين، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، ومحمد عبد المنعم رئيس قسم التفتيش على جهاز الفحص بالأشعة، وبفحص حقائب الراكب، حيث تلاحظ وجود لفائف بداخلها عبوات .



وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر علي الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، أمر بتفتيش حقائب الراكب يدويا بمعرفة مصطفى عبد الفضيل مأمور الجمرك، وعثر علي شرائط من مخدر الترامادول بإجمالي 1130 قرص، وعبوات من امبولات "Acupan" بإجمالي 255 امبول، وشرائط من عقار البريجابالين المدرج في جداول المخدرات بقرار وزير الصحة والسكان رقم 475 لسنة 2019 بإجمالي 280 قرص .



وأمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي وعرض الراكب والمضبوطات علي النيابة المختصة .