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رياضة

الإسماعيلي يجتمع مع باهر المحمدى قبل حفل خطوبته بالنسب الأهلاوي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:48 ص
باهر المحمدى
باهر المحمدى
حبيبة معتز
عقد الثنائي تامر موسي عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى, ومحمد خلف مسئول لجنة التعاقدات بالنادى، جلسة مع باهر المحمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وذلك بعد أن أعرب اللاعب عن استيائه من إدارة النادى لتجاهله من تعديل قيمة عقده.

وطالب باهر المحمدى من إدارة الدراويش أن يتعامل معاملة الفئة الأولى خاصة وهو اللاعب الدولى الوحيد فى الفريق.

ووعد الثنائي موسى وخلف أنه سيتم تعديل القيمة المالية لأجره وتمديد مدة تعاقده مع الاسماعيلى.

وجاءت الجلسة مع اللاعب قبل حفل خطوبته والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ببورسعيد، حيث أن زوج خالة العروس هو طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة ولاعب الأهلي السابق.

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