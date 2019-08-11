دعاء ذبح الاضحية وشروط المضحى .. شرح كامل عن كيفية توزيعها

شروط المضحى والاضحية

السنة النبوية فرضت عدة شروط فى المضحى والاضحية وهى كالتالى:



- أن تكون النية من ذبح الأضحية التقرب إلى الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب على المضحى إذا دخلت الأيام العشر عدم تقصير شعره أو قص أظافره حتى يضحي.

توزيع الأضحية



