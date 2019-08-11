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فن

ننشر سبب تأخر عرض فيلم خيال مآتة لأحمد حلمي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:37 م
خيال ماتة
خيال ماتة
أحمد إبراهيم
تساؤلات عديدة دارت حول عدم عرض فيلم خيال مآتة لأحمد حلمي حتى الآن بالرغم من إعلان فريق العمل عرضه فى وقفة العيد ولكن لم يحدث هذا حتى كتابة تلك السطور.

وكشف المؤلف عبد الرحيم كمال عن موعد عرض الفيلم قائلا لصدى البلد إن فيلمه الجديد سيعرض فى حفل الليلة من أول أيام العيد ولم يكشف عبد الرحيم كمال عن أسباب تأجيل عرض الفيلم حتى الآن.

من جهته أوضح الناقد أندرو محسن سبب عدم عرض فيلم خيال مآتة قائلا: إن الأزمة في التوزيع وهذا تسبب ايضا في عرض فيلم الكنز 2 ببعض السينمات فقط.

وكتب أندرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: استكمالا لحالة العبث في عروض أفلام العيد، عندنا حالتين يستحقوا التأمل هما الكنز 2: الحب والمصير وخيال مآته والاتنين أفلام لنجوم ومنتظرين.

واضاف: الكنز 2 من المفترض إنه جاهز وخلصان من بدري، واتعرض في افتتاح مهرجان العين في شهر إبريل، لكن ده مايمنعش انه لحد دلوقتي الفيلم متوزعش في كل القاعات اللي المفروض هيتعرض فيها، في وسط البلد رغم إنه اتقال هيتعرض بداية من السبت وبعدين قالوا السبت بالليل، الفيلم مجاش أصلا بعد ما سألت في سينما كوزموس و سينما ليدو، ومش عارفين هيشتغل يوم الأحد بداية من الساعة كام، في حين إن الفيلم اتعرض عادي في سيتي ستارز. وده معناه إن في حاجه مش مفهومة تخص التوزيع.

وأوضح: خيال مآتة بقى الفيلم متعرضش في أي حته من اللي سألت فيهم وغالبا متعرضش خالص وبرضه محدش عارف هيتعرض امتى، ده بعد ما الفيلم اتقال إنه هينزل الخميس وبعدين اتأجل للسبت. ودي هنا مش مشكلة توزيع، الفيلم أصلا لحد فترة قريبة كنا بنقرا أخبار عن تصويره، تصويره أيوه مش مراحل ما بعد الإنتاج، يعني الفيلم اتقفل في حوالي أسبوع أو أقل، ده رغم إن آخر فيلم قدمه أحمد حلمي كان من 3 سنين، يعني كان ممكن يعمل فيهم 3 أفلام كاملين أنا مفتكرش في استهانة بالصناعة أو بالمشاهد زي اللي بنشوفهم دلوقتي.

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