رغم توقف قلبه.. ألماني يصر على إكمال مناسك الحج.. صور

أصر حاج ألماني على تكملة مناسك حجه، على الرغم من توقف قلبه قبل يوم عرفات بساعات، نتيجة أزمة قلبية خطيرة، بعد ان استطاع الأطباء بمدينة الملك عبد الله الطبية إنقاذ الحاج الستيني الذي وفد من المانيا لأداء الحج ببيت الله الحرام.



ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، نقل الحاج صاحب الجنسية الألمانية على الفور من مكان شعائر الحج إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، ليطمئنه الاطباء بأنه سيتمكن من إكمال أداء مناسك حجه، ويدخل غرفة العمليات لزرع جهاز منظم ثلاثي لدعم وتحسين فعلية عضلة القلب وإزالة التسارعات.



وبعد امتثال الحاج للشفاء انتابته حالة من البهجة لتمكنه من إكمال مناسك الحج بعد أن منعته أزمته القلبية من إتمامها.



فيما وجه الحاج الألماني شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كافة الجهود الكبيرة المسخرة لضيوف بيت الله الحرام وعلى الرعاية الطبية المميزة.