قاعدة محمد نجيب العسكرية .. تعمل على تأمين المناطق الحيوية والإستراتيجية على ساحل المتوسط .. مشروع الصوب الزراعية على مساحة 9 آلاف فدان

قاعدة محمد نجيب:

= أكبر قاعدة برية في الشرق الأوسط

= إنشاء العديد من الميادين المختلفة بأحدث التكنولوجيا العالمية

= تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول المختلفة يتوافر بها كافة الإمكانيات الحديثة

= يوجد في قاعدة محمد نجيب مشروع الصوب الزراعية على مساحة 9 آلاف فدان



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطائرة صباح اليوم، الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.



وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كما ونوعا، والتي تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993.



وقد تم دعم القاعدة بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسي الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة تتوافر بها جميع الإمكانيات بشكل حضاري متطور.



وبصدور التوجيهات والأوامر بتحويل المدينة العسكرية القديمة إلى قاعدة متكاملة تحت مسمى اللواء «محمد نجيب»، سطرت الهيئة الهندسية ملحمة جديدة لإنشاء جميع مباني الوحدات المتمركزة بالقاعدة، كما تم تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة، كذلك إعادة تمركز وحدات أخرى ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة.



واستكمالا لإقامة البنية الأساسية والتحتية بالقاعدة، تم رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة لرفع القدرة ومجابهة زيادة الأحمال وتركيب أنظمة الليد لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، والاعتماد على خلايا للطاقة الشمسية في أعمال الإنارة لأجزاء من القاعدة، كذلك تطوير شبكة مياه الشرب بالقاعدة ومحطات رفع المياه، وتجديد ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة لمياه الصرف الصحي.



ولتحقيق منظومة التدريب القتالي، تم إنشاء العديد من الميادين المختلفة شملت مجمع لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة «العُميد».



وامتد التطوير الإداري بقاعدة محمد نجيب ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة منها استراحات مخصصة لكبار القادة وعمائر مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث فندقي، وعمائر مماثلة لضباط الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبانٍ مجهزة لإيواء الجنود.



صاحب ذلك تطوير القاعة المتعددة داخل القاعدة لتشمل ميس للضباط وآخر للدرجات الأخرى وقاعات للمحاضرات والتدريب، مع تطوير النادي الرئيسي للقاعدة وتجهيزه بحمام سباحة وصالة للمنازلات الرياضية مزودة بأحدث التقنيات الرياضية والترفيهية.



كما تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وإنشاء معمل وعيادة طبية بيطرية، وتطوير وحدة إنتاج الخبز بالقاعدة وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية وتختة الرمل، ومعامل للغات والحواسب الالية ومتحف للرئيس الراحل محمد نجيب، كذلك إنشاء مسجد يسع لأكثر من 2000 مصلٍ.



وتم إنشاء قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم أوليمبي وناديا للضباط وآخر لضباط الصف مجهزين بحمام سباحة وملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد.



كما يوجد في قاعدة محمد نجيب مشروع الصوب الزراعية على مساحة 9 آلاف فدان منها 6 آلاف بيوت زراعية و2500 فدان زراعات زيتون و500 فدان زراعات أخرى، تستخدم فيها منظومة حديثة للتحكم البيئى فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة والإضاءة وتوفر منتجا صحيا آمنا للسوق المحلية وتصدير ما يفيض عن الحاجة للأسواق العالمية وتعمل على زيادة المعروض من الخضروات بأسعار مناسبة وبجودة عالية على مدار العام.