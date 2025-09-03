عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بتصوير قائد دراجة نارية أخرى أثناء سيرها بسرعة عالية ورعونة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بالإسكندرية مما نتج عنه سقوط أحدهما بالدراجة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو المُشار إليه مندوب مبيعات ، وطالب "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"، وبحوزتهما الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة و الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير مقطع الفيديو.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستعراض ونشرهما مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق الشهرة وزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجتين الناريتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.