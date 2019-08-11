ما بين حفلات العيد وتسجيل ألبومه.. مجد القاسم في نشاط فني مكثف

يستعد الفنان مجد القاسم، لإحياء مجموعة من الحفلات بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، الحفل الأول بالقاهرة، وذلك بنادى جزيرة المعادي لضباط النقل (ثالث أيام العيد).



ويتجه مجد القاسم بعدها إلي لبنان، نهار الجمعة 16 أغسطس لإحياء حفل بمناسبة عيد السيدة بمطعم تلال السهر ريفون.



وأعد "القاسم" برنامج غنائي مميز للحفلين من أجمل أغنياتة ومواويلة التي أشتهر بها، ثم العودة مرة أخرى للقاهرة للاستعداد لإحياء حفل مهرجان القلعة الدولي يوم 27 أغسطس الجاري.



كما يستكمل مجد القاسم تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «باقة ورد»، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم: صلاح عطية، محمود شوفي، خالد عبد الفتاح، أحمد بدر، سيرجيو، سيد راضي، باسم منير، ريمون فايق، حازم جربوع.



وتم تسجيل بعض من أغنيات ألبوم مجد القاسم، منها: «باقة ورد، خال يا خال، قدرنا اللي يقدرنا»، ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء القادم.