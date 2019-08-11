مصارعة ثيران.. عجل يضحي بجزار خلال العيد في الإسماعيلية.. صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور الصادمة بالإسماعيلية لحظة قتل عجل هائج لجزار وإصابة آخرين.



توضح الصور المتداولة عبر الفيسبوك العجل وهو يطيح بالجزار ويسقطه على رأسه، أثناء محاولة ذبحه في أول يوم عيد الأضحى المبارك، حيث ظل هائجًا مطيحًا بعدد من المواطنين تعرضوا لعدد من الإصابات المختلفة إثر هجوم العجل عليهم.



حاول عدد من المتواجدين بمكان الحادث إيقاف العجل الثائر، ليتمكنوا بعد فترة من السيطرة عليه، بعد تسببه في مصرع الجزار الذي حاول ذبحه.



