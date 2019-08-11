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رياضة

شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
يحتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء اليوم الأحد، في أحد فنادق القاهرة.

وغاب مروان محسن عن مباراة الأهلي أمام اطلع بره، التي انتهت منذ قليل بفوز كبير للمارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين، على أن يبدأ الفريق بعد غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، مساء اليوم، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه
شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه
شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه
شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه

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