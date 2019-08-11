اخبار الأهلي اليوم الجمعة 11-8-2019

نشر "صدى البلد" اليوم، الجمعة، 11 - 8 - 2019، عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الأهلي، أبرزها :



تعليق سيد عبد الحفيظ على استبعاد الثلاثي الجديد من مباراة اطلع بره



- كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد الثلاثي الجديد أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي من المشاركة في مباراة اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.



شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه



-يحتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء اليوم الأحد، في أحد فنادق القاهرة.



الأهلي يكتسح اطلع برة 4-0 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا .. فيديو



-انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه اطلع بره، بفوز الأحمر برباعية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.