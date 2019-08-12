مواطنون يعذبون بقرة بطريقة عنيفة قبل ذبحها.. شاهد ماذا حدث؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو صادما لتعذيب بقرة قبل ذبحها بشكل عنيف ومؤلم.



ويوضح الفيديو المتداول أحد الجزارين وهو يضرب البقرة بشكل عنيف على رأسها بحبل ضخم و ثقيل وهي مربطة بأحد الأعمدة الخشبية، فيما يقوم آخرون بدفع البقرة بشكل مؤلم لتسقط على الأرض بطريقة موجعة.



كما يظهر الفيديو ربط البقرة من أقدامها وطرحها على الأرض قبل ذبحها وسط المارة في مشهد مؤلم و دموي، فيما لم يذكر رواد التواصل مكان الواقعة التي أثارت غضب الكثيرين.



https://www.facebook.com/GlassWallsArabic/videos/2384438171669323/