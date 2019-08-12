التحالف العربي يكشف حقيقة استهداف مدنيين في عملياته باليمن

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن عمليات القيادة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.



وقال تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.



وأضاف تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي.



وتابع تركي المالكي أنه تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية بمحافظة (حجه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.



