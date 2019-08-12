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رياضة

شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:43 ص
مروان محسن
مروان محسن
محمد رشاد
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.

وغاب مروان محسن عن مباراة الأهلي أمام اطلع بره، التي انتهت منذ قليل بفوز كبير للمارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الإثنين، على أن يبدأ الفريق بعد غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس
شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس

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