رئيس الزمالك ينشر صورة جلسة تفاوض نجليه مع فيريرا

نشر رئيس مجلس إدارة الزمالك صورة تجمع نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري.



وكتب رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا على الصورة :" فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضي منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيًا".



وقبل ساعات أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك 6 مرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد، بينهم المدير الفني البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أنه وافق على العودة إلى القلعة البيضاء.