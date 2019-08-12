الرقاق من أشهى الأطباق التى تتميز فى عيد الاضحى المبارك.. إليك طريقة عمل الرقاق الطرى بحشوات مختلفة على طريقة أمهر الشيفات بطرق سهلة وبسيطة.





الرقاق الطرى للشيف الشربينى





المقادير طريقة عمل الرقاق الطرى





رقاق طرى ( بلدى )

شوربة

لحم مفروم معصج

ملح و فلفل

بيضة للوجه





الخطوات لطريقة عمل الرقاق الطرى :





تسخن الشوربة ونضع فيها الزبدة ونشرب الرقاق فيها

نضع الحشوة بداخل الرقاق ونلفه رول وندهن وشه بالزبدة ونحطه فى صينية مدهون زبدة ، ثم نلمع وجه الصينية بالبيضة وندخلها الفرن .

بعد تمام السواء تخرج من الفرن وتقسم وتقدم في الأطباق.





الرقاق الطرى بالسوسيس للشيف أميرة شنب





طريقة عمل الرقاق الطري بالسوسيس للشيف شربيني

المقادير لطريقة عمل الرقاق:

رقاق طرى

سوسيس

طماطم

صلصة طماطم

فلفل حار

مرقة

بصل

ثوم

فلفل ألوان

بهارات

كزبرة خضراء

جبنة موتزاريلا

سمنة

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير للرقاق :

شوحي شرائح البصل مع ملعقة زيت ثم ضيفي السوسيس والفلفل الألوان والفلفل الحار والثوم المفروم ضيفي قطع الطماطم والملح والفلفل ثم ارفعي السوسيس في طبق جانبي وافرمى خلطة الفلفل والطماطم قليلا وضيفي الكزبرة ضيفي ملعقة سمن في طاسه علي النار بها مرقة ثم ضعي بها الرقاق واحدة تلو الأخرى إفردى الرقاق واحشي كل واحدة بالخلطة السابقة والسوسيس والجبنة الموتزريلا ولفيه ورصيه في صينيه وادخليها الفرن حتى النضج ثم قدميه.









الرقاق الطرى الملفوف للشيف أميرة فتحى





كما يمكنك تغيير الحشوة بما يتناسب مع ذوق كل فرد في الأسرة سواء حلة أو حادق.

المقادير لعمل الرقاق الطرى الملفوف

رقاق طرى

شوربة

بسطرمة أو لحم مفروم

زبدة

طماطم

ملح, فلفل

الطريقة لتحضير الرقاق الطرى الملفوف





تغلى الشوربة وتوضع فيها الزبدة ويت سقى الرقاق بها قليلا

تحضر الحشوة نقلب اللحم المعصج مع الطماطم المقطعة والملح والفلفل

نضع الحشوة في الرقاق ونلفه رول وندهن وجهه بالزبدة و نضعه فى صينية مدهون زبدة وندخلها الفرن تحمر.





الرقاق الطرى بالكبدة للشيف أميرة شنب





المقاديرلطريقة عمل الرقاق الطرى بالكبدة :

-رقاق ناشف

- كبدة بقري

-ثوم مفروم

-بصل أخضر

-طماطم مفرومة

-فلفل أخضر رومى

-بهارات ملح فلفل أسود

-زبدة

-مرقة





طريقة التحضير للرقاق الطرى بالكبدة:





- شوحى الكبدة فى الزبدة مع الثوم على النار وأضيفى الطماطم والفلفل الأخضر الرومى والبصل.





- أضيفى البهارات والملح والفلفل الأسود وبللى الرقاق فى المرقة المضاف لها زبدة سايحة.



