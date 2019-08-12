فريق جامعة المنوفية يحصد المركز الأول في مسابقة IDC ROBOCON

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن فريق جامعة المنوفية المشارك باسم الجامعة وباسم مصر فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية "IDC ROBOCON" المقامة بمعهد MIT بالولايات المتحدة الامريكية الجامعة المصنفة الأولى عالميا.



يضم الفريق الطلاب: أحمد عبد الحميد رمضان، محمود معروف عبدالرازق، احمد صبري عبد العزيز، مصطفى الامير سلمان بكلية الهندسة الإلكترونية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الكلية، ورافق الفريق الدكتور عماد محروس عواد عضو هيئة التدريس بالكلية.



جدير بالذكر أن المسابقة استغرقت ١٤ يوما لبناء الروبوت الخاص بالمسابقة بالولايات المتحدة الامريكية، وقد حصل الفريق على المركز الأول في نهائي تصفيات المسابقة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حققت العديد من المراكز المتقدمة على مر سنوات المسابقة، مشيدا بدور الفريق الهام والمؤثر تقنيا واجتماعيًا، والتفاعل مع فرق الدول المشاركة، حيث حققت الجامعة عام 2014 المركز الثاني بالمملكة المغربية العربية، وحصلت على المركز الثاني عام 2015 بدولة سنغافورة، وعام 2016 حصلت الجامعة على المركز الأول وأفضل فكرة والتي كانت مقامة بدولة تايلاند، وعام 2017 اقتنصت الجامعة المركز الأول بدولة الصين.



ووجه مبارك التهنئة للفريق الفائز، والشكر لتمثيلهم الجامعة فى المحافل الدولية بصورة لائقة والشكر لفريق العمل بكلية الهندسة الإلكترونية ومايعهده منها دائما فهى مصنع العباقرة، ومؤكدا على دعم الجامعة الدائم للطلاب المبدعين ومساندتهم لتحقيق أفضل المراكز عالميا.