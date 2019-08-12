روسيا تجري عملية مراقبة جوية فوق الأراضي الأمريكية في إطار اتفاقية السماوات المفتوحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين / أن مفتشين من الجيش الروسي سيقومون بعملية تحليق لأغراض المراقبة على متن طائرة روسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار "اتفاقية السماوات المفتوحة" ، الموقع عليها من جانب 34 دولة، والتي بدأ العمل بها عام 2002.



وقالت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم ، وبثته وكالة أنباء "تاس " الروسية - إن رحلة المراقبة الجوية ذات مدى أقصاه 5130 كيلومتر تُجرى خلال الأيام بين 11 و19 أغسطس الجاري من مطار جريت فولز "الأمريكي" الخاضع لنظام "السماء المفتوحة"، موضحة أن الطائرة الروسية ستجري رحلتها عبر مسار متفق عليه .



يذكر أن اتفاقية "السماوات المفتوحة " وقعت عام 1992، وبدأ العمل بها في يناير 2002، وتضم 34 دولة. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الشفافية ومراقبة التزام الدول باتفاقيات ضبط التسلح ، وزيادة القدرات اللازمة لمنع الأزمات ، من خلال إطار العمل الخاص بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات دولية أخرى.