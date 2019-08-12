ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجري عملية مراقبة جوية فوق الأراضي الأمريكية في إطار اتفاقية السماوات المفتوحة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:22 م
الأجواء المفتوحة
الأجواء المفتوحة
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين / أن مفتشين من الجيش الروسي سيقومون بعملية تحليق لأغراض المراقبة على متن طائرة روسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار "اتفاقية السماوات المفتوحة" ، الموقع عليها من جانب 34 دولة، والتي بدأ العمل بها عام 2002.

وقالت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم ، وبثته وكالة أنباء "تاس " الروسية - إن رحلة المراقبة الجوية ذات مدى أقصاه 5130 كيلومتر تُجرى خلال الأيام بين 11 و19 أغسطس الجاري من مطار جريت فولز "الأمريكي" الخاضع لنظام "السماء المفتوحة"، موضحة أن الطائرة الروسية ستجري رحلتها عبر مسار متفق عليه .

يذكر أن اتفاقية "السماوات المفتوحة " وقعت عام 1992، وبدأ العمل بها في يناير 2002، وتضم 34 دولة. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الشفافية ومراقبة التزام الدول باتفاقيات ضبط التسلح ، وزيادة القدرات اللازمة لمنع الأزمات ، من خلال إطار العمل الخاص بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات دولية أخرى.

ترشيحاتنا

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

سيختفي في العام 2050.. أبرز المعلومات عن البحر الميت .. لا يغرق فيه أحد

طريقة عمل الفتة السعودية

تألق بن شرقي مع الزمالك وتفوق أزارو على وليد سليمان.. أبرز أخبار الصحف المغربية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

بعد التأهل لدور الـ16 في بطولة العالم .. تعرف على مشوار ناشئي مصر لكرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور