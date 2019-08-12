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أخبار العالم

اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين بشكل أكثر عدلا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:51 م
المهاجرين - أرشيفية
المهاجرين - أرشيفية
أ ش أ
دعت الحكومة اليونانية اليوم /الإثنين/ الاتحاد الأوروبي لشراكة "أكثر عدلًا" في تحمل أعباء المهاجرين وسط قلق عميق حول الزيادة الحادة في أعدادهم خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية اليوم عن وزير حماية المواطنين اليوناني جورجيوس كوموتساكوس قوله - في تصريح صحفي - "منذ السابع من يوليو لم يمر يومٌ واحد من دون وصول" مهاجرين.

وأضاف الوزير اليوناني - المسؤول عن سياسة الهجرة في الحكومة الجديدة - أن تعداد المهاجرين واللاجئين الكلي على جزر إيجة القريبة من تركيا تخطى 20 ألفًا، مشيرًا إلى أن هذا "يمثل زيادة بنسبة 17% خلال أسابيع قليلة".

وشهدت جزيرة (لسبوس) اليونانية، الواقعة شمال بحر إيجة، وحدها في 9 أغسطس الجاري وصول 6 قوارب تحمل 250 شخصًا على متنها، حسبما أوضح كوموتساكوس واصفًا ذلك بأنه كان "الأسوأ خلال فترة الصيف" حتى الآن.

ودعا كوموتساكوس، الاتحاد الأوروبي إلى "تعاون فعّال" مع بلاده في هذا الصدد، وإلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 لتقليل عدد المهاجرين، مشيرًا إلى أن "اليونان استنفدت طاقتها حول هذه القضية".

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