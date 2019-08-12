ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يكشف كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:51 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التحية لشباب مصر، مؤكدا أن إيمانه بهم يزداد يوما بعد يوم.

وأشار الرئيس في تغريدة على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا".

وصباح اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحية إلى شباب مصر على ما يبذلونه يومًا بعد يوم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لشبابها وإعدادهم بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في رسالة دونها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا لشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادة الدولة المصرية والنهوض بمستقبلها، فضلا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد شهريا بحضور أبرز الشباب الواعد والطموح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس .. مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية يوليو

مايسة عطوة تشيد بإعلان تفاصيل المؤتمر الوطني السابع للشباب

جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة.. مؤتمر الشباب في ضيافة العاصمة الإدارية بمشاركة 1500 شاب.. برلمانيون: مؤتمرات الشباب تؤكد أهمية التواصل الدائم معهم

السيسى: عازمون على الاستمرار في دعم شباب مصر لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا

لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب ؟ القصة الكاملة

شباب مصر الواعد سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.. الدولة تولى اهتماما كبيرا بشبابها.. ومؤتمرات الشباب منصة حوارية مفتوحة.. والسيسى: عازمون على الاستمرار فى دعمهم وإعدادهم

ترشيحاتنا

وفاة مصري بـ الكويت بعد سقوطه من مكان مرتفع

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى هونج كونج.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل