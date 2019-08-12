الرئيس السيسي يكشف كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا

لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يوم بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقراراً وسلاماً. pic.twitter.com/c2M0OlC1AL — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 12, 2019

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التحية لشباب مصر، مؤكدا أن إيمانه بهم يزداد يوما بعد يوم.وأشار الرئيس في تغريدة على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا".وصباح اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحية إلى شباب مصر على ما يبذلونه يومًا بعد يوم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لشبابها وإعدادهم بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في رسالة دونها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا لشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادة الدولة المصرية والنهوض بمستقبلها، فضلا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد شهريا بحضور أبرز الشباب الواعد والطموح.