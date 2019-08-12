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رياضة

النصر السعودي يتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي ابطال اسيا بعد الفوز على الوحدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:55 م
النصر والوحدة
النصر والوحدة
عمرو ابوبكر
تأهل نادي النصر السعودي، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير خارج ملعبه على الوحدة الإماراتي 3-2، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل أهداف النصر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 41 وجوليانو هدفين في الدقائق 46، 62، في حين أحرز محمد المنهالي في د27 وسبستيان تيجالي في د79 هدفي الوحدة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل 1-1 الاثنين الماضي في الرياض، وتأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب النصر في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة القطرية التي تجمع الثلاثاء السد والدحيل (الذهاب 1-1).

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