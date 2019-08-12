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رياضة

فرجاني ساسي يعود للقاهرة.. اليوم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:04 م
ساسي
ساسي
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يعود إلى القاهرة مساء اليوم، التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من تونس.

يأتي هذا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من قبل الجهاز الفني للفريق الأبيض ومن المقرر أن ينضم ساسي الي التدريبات غدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

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