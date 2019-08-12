اسلام جابر ومحمد عبد الشافى ينتظمان فى مران الزمالك

انتظم اسلام جابر ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي.



جاء ذلك عقب الانتهاء من البرنامج الذي وضع لهما خلال الوقت السابق لتجهيزهما، وشارك الثنائي بالتدريبات الجماعية.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

