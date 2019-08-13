نواب يطالبون بفصل الثروة المعدنية عن البترول.. وتحفظ من لجنة الطاقة.. وبرلماني يقترح إنشاء هيئة بدلا من وزارة

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء وزارة للثروة المعدنية

عضو طاقة النواب يقترح إنشاء هيئة للثروة المعدنية بدلا من وزارة مستقلة

البطيخي: لا نحتاج لإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية..الجهاز الادارى مكتظ بالعاملين

فوزي فتى: يؤيد مقترح انشاء وزارة للثروة المعدنية





تجددت مطالب النواب بفصل وزارة الثروة المعدنية عن البترول، وهذه المرة مع النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الذي قال إنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء وزارة للثروة المعدنية لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول.





وأشار النائب طارق متولي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.





وتحفظ النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مقترح فصل وزارة الثروة المعدنية عن البترول، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتجزأ مطلقًا.





واقترح "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون هناك هيئات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية تكون أكثر تخصصًا وإلمامًا بقطاع الثروة المعدنية لاسيما وأنها من القطاعات الاقتصادية المهمة.





كما تحفظ النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على فكرة انشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى تقليل الوزارات بها، نظرا لوصول عدد الموظفين فى الجهاز الادارى لـ 7 ملايين وهذا عدد كبير للغاية ويتقاضون حوالى 260 مليار جنيه تقريبا.





واكد البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قادرة على قيادة ملف الثروات المعدنية من محاجر ومناجم بكفاءة عالية نظرا لخبرة العاملين بها فى هذا المجال منذ سنوات.





واوضح عصو لجنة الصناعة إلى أن تعديلات قانون والتى وافق عليها مجلس النواب تهدف فى الأساس لدعم رجال الأعمال الجادين الاستثمار فى مجال التعدين، وتشديد العقوبة على الذين يقومون بالتنقيب بدون تراخيص.





في المقابل، أيد النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية بمصر،موضحا أن عوائد هذه الثروة المالية لا تتناسب مع مقدار ما تملكه الدولة منها، ويجب تركيز العمل وتعظيم الاستفادة منها خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.





وأوضح فتى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الدولة المصرية غنية بالثروات المعدنية من حديد، فوسفات،منجنيز، ذهب،نحاس وفوسفات، ورمال سوداء وأخرى بيضاء وغير ذلك من المعادن، واقتراح إنشاء وزارة خاصة بها يأتى لتعظيم الاستفاد من هذه الثروات المهدرة بين عده جهات،فى ظل الضغوط والآمال الكبيرة على وزارة البترول.



