طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

يعد الرقاق من اجمل طرق عمل لحمه العيد فهو يتميز بمذاق خاص يعشقه الصغار والكبار وطريقة عمل الرقاق ليست واحدة بل يمكن عملها بـ وصفات متعددة يمكن تقديمها لأسرتك ضمن قائمة اكلات العيد.



نعرض لكم فى هذا التقرير أشهر طرق عمل الرقاق فى العيد بوصفات متعددة لأشهر متخصصى الطهى .



طريقة عمل رقاق باللحمه المفرومة المفرومة للشيف شربينى

مقادير رقاق باللحمه المفرومة المفرومة :

رقاق

لحمه مفرومه

زبدة

بصل

مرقة أو شوربة

فلفل ملح "حسب الرغبة "

أعشاب "حسب الرغبة "

ثوم

توابل

كرفس

كرات

مكسرات

طماطم



طريقة عمل رقاق باللحمه المفرومه :

* قومى بتعصيج اللحمه فى الزبدة على نار هادئة ثم اضيفى الخضار المفروم إليها .

* اضيفى اليها التوابل والملح والفلفل و قلبيهم جيدًا ثم اضيفى المرقة و الطماطم .

* اغمسى الرقاق فى الشوربة ثم رصى رقائق الرقاق فى الصينية .

* أضيفى حشوة اللحمه المفرومه ثم قومى بتكرار باقى طبقات الرقاق .

* ثم ادهنى الوجه بالسمنة ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق .



طريقة عمل الرقاق الطرى لنجلاء الشرشابي :

مقادير الرقاق الطرى :

3 أكواب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من السمنه

ماء للعجن

رشة ملح



طريقة عمل الرقاق الطرى :

* يخلط الدقيق والملح والسمنة ثم يضاف الماء ويقلب حتى الحصول على عجينة طرية

* تقطع العجينة لكرات صغيرة وتغطى وتترك لترتاح قليلًا وتفرد كرات العجينة بالنشابة جيدًا

* تقلب على طاسة على النار على الجانبين حتى تمام النضج ويقدم.



طريقة عمل الرقاق الناشف لنجلاء الشرشابى .

مقادير الرقاق الناشف:

3 أكواب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن



طريقة عمل رقاق ناشف:

* يخلط الدقيق والسكر والملح ويضاف الماء حتى الحصول على عجينة

* تقطع العجينة كرات وتغطى وتترك لترتاح ثم تقلب الكرات فى الدقيق

* تفرد كرات العجينة بالنشابة وتقلب فى طاسة على النار على الجانبين حتى تمام النضج.



طريقة عمل رقاق المصرى لنجلاء الشرشابى .

مقادير الرقاق المصرى :

كيلو رقاق ناشف

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مبشورة

2 قرن فلفل اخضر

ملح

فلفل

قرفة زنجبيل

نصف كوب سمنه



طريقة عمل الرقاق المصرى :

* قومى بـ "بل" جميع طبقات الرقاق بالشوربة أو الماء حتى الانتهاء من كل كمية الرقاق.

* ضعى كل ورقة فى الصينية و ضعى فوقها القليل من السمنة مع توزيعها جيدا .

* استمرى فى وضع طبقات الرقاق حتى تنتهتى من نصف كمية الرقاق.

* قومى بإضافة اللحمه المفرومه المعصجه ثم اكملى وضع باقى طبقات الرقاق بنفس الطريقة السابقة .

* وبعد ذلك تقطع الصينية ثم تسقى بكوب من الشوربة الطازجة .

* اشعلى الفرن فترة كافية قبل ادخال صينية الرقاق المصرى بداخله .

* انتظرى حتى تنضج صينية الرقاق المصرى ثم اطفأى الفرن واخرجيها منها بسرعة.

* قومى بقلب الرقاق المصرى فى صينية وتغطى حتى تبرد تماما وتزين بالبقدونس وتقدم.



طريقة عمل الرقاق الطرى الفلاحى لنجلاء الشرشابى .

مقادير الرقاق الطرى الفلاحى :

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من السمنه

ذرة ملح

ذرة سكر

لبن طازج



طريقة عمل الرقاق الفلاحى الطرى :

* قلبى الدقيق مع الملح والسكر ثم " سيحي" السمنة وضعى واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة.

* انتظرى فترة من الوقت حتى ترتاح العجينة تماما ثم ابدأى فى فرد العجينة بالنشابة ثم ضعى عليها القليل من الدقيق.

* قومى بتقليب العجينة المفرودة فى طاسة على الوجهين حتى تمام النضج.

