فنون العريش تحيي حفل عيد الأضحى في شرم الشيخ.. والمحافظ: عاوز فرقة خاصة بـ جنوب سيناء

واصلت فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح الصيفى لقصر ثقافة شرم الشيخ تقديم عروضها الفنية المبهرة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة برفقة مدير عام الثقافة وحضور مميز لأهل وضيوف مدينة السلام.



بدأ الحفل بالسلام الوطنى أعقبه تقديم رقصتين من التراث السيناوى "الدبكة" و"المضايفة" تلاها أغنيتى "زين والله زين، ودقى الطبل يا سيناء" للمطرب غريب مؤمن، أعقبها تابلوه الشبكة السيناوى.



واختتمت فعاليات الحفل بكلمة محافظ جنوب سيناء والتى شكر فيها كل القائمين على إنجاح هذا التنظيم، مشيدا بالعروض الفنية لفرقة العريش للفنون الشعبية ومنحهم مكافأة مالية لتميزهم وأخرى ترفيهية بمدينة شرم الشيخ.



وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تكوين فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء، تقدم عروضها الفنية بربوع المحروسة، وطالب من أهالى المحافظة والموهوبين التعاون مع مديرية الثقافة لتكوين الفرقة.



فيما نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوما للرسم والتلوين بمشاركة عدد من المواهب الصغيرة، إحتفالا بعيد الأضحى المبارك.



بينما احتفل بيت ثقافة أبوزنيمة بعيد الأضحى مع أبناء المدينة بتنظيم مسابقات فى المعلومات الثقافية والفنية وتوزيع الهدايا العينية على الفائزين.