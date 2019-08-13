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بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:49 ص
الفنانة هيدى كرم
الفنانة هيدى كرم
ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدى كرم عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة أثارت الجدل بين متابعيها حيث انتقدها البعض في بعض التعليقات.

وظهرت الفنانة هيدى كرم في الصورة وهي نائمة على السرير وتظهر جزءًا من ملابس نومها وشعرها غير مرتب، ومنسدل بعض خصلاته علي وجهها، والتقطت الصورة بوضعية السيلفي وهي ملقاة علي ظهرها.

وكتبت الفنانة هيدى كرم على الصورة "يا صباح البونچور"، كما ظهرت بطبيعتها دون مكياج واكتفت بابتسامة بسيطة في الصورة، ولكن انهالت التعليقات من جمهورها ينتقدونها على الصورة، في حين ألقى محبوها بعض كلمات الحب.

كانت الفنانة هيدى كرم شاركت في مسلسل "الزوجة 18"، وتدور أحداثه حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها ما إن يمل منها على طريقته الخاصة، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لتلاعبه بالنساء.

شارك الفنانة هيدى كرم في بطولة المسلسل كل من ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

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