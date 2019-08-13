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رياضة

على رأسهم محمد صلاح.. كلوب يحشد أسلحة ليفربول لموقعة تشيلسي بالسوبر الأوروبي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:21 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة فريقه المسافرة إلى تركيا، استعدادا لمواجهة تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي، غدًا، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب ""فودافون أرينا"، بمدينة إسطنبول.

وشهدت قائمة ليفربول المسافرة إلى إسطنبول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بينما سيغيب زميله الكرواتي ديان لوفرين بسبب الإجهاد.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

أدريان - فابينيو - فان دايك - فينالدوم - ميلنر - كيتا - فيرمينو - ماني - صلاح - جوميز - هندرسون - تشامبرلين - لالانا - لونرجان - شاكيري - بروستر - روبرتسون - أوريجي - ماتيب - هوفر - كيليهر - أرنولد - إليوت.

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